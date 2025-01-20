Реформа МСЭК: как права имеют медики и пациенты во время процесса видеофиксации оценивания повседневного функционирования

С 1 января 2025 года в Украине ликвидированы медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Их заменили экспертные команды врачей, которые проводят оценку повседневного функционирования пациентов. В Министерстве здравоохранения рассказали о правах пациентов и медиков во время этого процесса.

Права пациентов и медиков

Фиксация процесса : Пациент и медицинское учреждение имеют право осуществлять аудио- или видеозапись оценивания. Однако такие записи могут использоваться исключительно для установления объективных обстоятельств, например, при подаче жалобы. Публичное распространение записи без согласия всех сторон запрещено, поскольку это противоречит законодательству и нарушает права человека.

: Пациент и медицинское учреждение имеют право осуществлять аудио- или видеозапись оценивания. Однако такие записи могут использоваться исключительно для установления объективных обстоятельств, например, при подаче жалобы. Публичное распространение записи без согласия всех сторон запрещено, поскольку это противоречит законодательству и нарушает права человека. Присутствие представителя : Пациент может пригласить своего представителя для участия в оценке. Это возможно при подаче соответствующего заявления.

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Обжалование решений

Пациент, который не согласен с решением экспертной команды, имеет право подать жалобу в течение 40 дней после его вынесения.

Куда подать жалобу : Жалобы рассматривает Центр оценки функционального состояния личности. Их можно представить в электронной или бумажной форме.

: Жалобы рассматривает Центр оценки функционального состояния личности. Их можно представить в электронной или бумажной форме. Как подать жалобу :

: Для электронной жалобы необходимо обратиться к врачу, который направлял пациента на оценку.



Бумажную жалобу можно отправить по почте в Центр оценки функционального состояния.

Работа экспертных команд

По состоянию на сегодняшний день в Украине сформировано более 1,5 тысяч экспертных команд, в состав которых входят почти 6 тысяч врачей. Они работают в 290 медицинских учреждениях по всей стране. За первый период работы уже рассмотрено более 10 тысяч дел.

Важные моменты

Минздрав отмечает соблюдение этических норм: любые проявления давления, угроз или агрессии со стороны участников процесса недопустимы. Это не только нарушает нравственные правила, но и усложняет эффективное общение между сторонами.

Пациентам советуют подробно ознакомиться с процедурой подачи жалоб. Информация доступна на официальном сайте Минздрава Украины.

Реформа МСЭК имеет целью сделать процесс оценки функционального состояния более прозрачным и доступным для пациентов.

Напомним, Минздрав отменил 188 выводов об инвалидности

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