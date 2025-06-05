Реформа недвижимости на горизонте: какие новые правила для украинцев подготовила Рада
В Верховной Раде появился новый правительственный законопроект под названием "Об основных принципах жилищной политики". Его уже поддержал профильный комитет, поэтому в ближайшее время документ могут вынести на первое чтение.
Законопроект направлен на решение ряда актуальных вопросов, среди которых модернизация устаревшего жилищного фонда. Законопроект №12377 уже внесен в парламент.
Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, рассмотрев инициативу, рекомендовал одобрить ее в первом чтении, а затем основательно доработать. В частности, планируется учесть замечания и поправки, касающиеся уточнений, исправления ошибок и устранения возможных противоречий.
Как объясняет народная депутат Елена Шуляк ("Слуга народа"), потребность в новом законе назрела из-за того, что действующая жилищная политика все еще опирается на Жилищный кодекс 1983 года. В результате жилищная сфера сталкивается с рядом серьезных проблем, требующих комплексного решения.
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На сегодняшний день примерно 600 тысяч человек остаются в очереди на получение жилья, не имея реальных шансов его получить.
В Украине отсутствуют механизмы социальной аренды и маневренного жилищного фонда, а нормативная база, регулирующая аренду жилья остается на очень примитивном уровне.
Кроме того, государственная политика по поддержке внутренне перемещенных лиц через ипотечные программы крайне слаба, а большинство жилищного фонда – физически и морально устарела.
"Все эти проблемы только обострились в результате войны, повлекшей массовые разрушения жилищ и новую волну перемещенных лиц. Ситуация стала критической", – подчеркнула народная депутат Елена Шуляк.
По ее словам, новый законопроект призван начать комплексную кредитно-ипотечную стратегию, включающую:
- льготные ипотечные программы;
- механизмы компенсации стоимости жилья;
- модели аренды с правом выкупа;
- жилищный лизинг.
"Мы закладываем основу новой жилищной политики для миллионов граждан. Это не просто реформа – это реформа о доме", – подытожила Шуляк.
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