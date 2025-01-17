Рекордные суммы на фоне дефицита кадров: у кого из украинских специалистов резко повысились зарплаты

В Украине средняя заработная плата за год увеличилась на 22% и достигла 22,5 тысячи гривен. Однако для отдельных профессий наблюдался еще более существенный рост оплаты труда. В частности, это касается медицинских директоров, теплотехников, экспертов по кредитованию и тому подобное.

Как свидетельствуют данные статистики work.ua, наиболее востребованной профессией остается продавец-консультант со средней зарплатой 19 тысяч гривен. На второй позиции находится менеджер по продажам, который в среднем зарабатывает 30 тысяч гривен, а на третьей - водитель с зарплатой 29 тысяч гривен. Главным фактором повышения заработной платы является нехватка рабочих кадров. Об этом пишет OBOZ.UA.

Читайте также: Зарплаты падают, но требования растут: кто получает самые высокие зарплаты в украинском IT

У каких специалистов больше выросли зарплаты:

Управляющий недвижимостью – 70 000 грн (+69%)

Медицинский директор – 45 000 грн (+64%)

Теплотехник – 36 500 грн (+62%)

Кредитный эксперт – 23 500 грн (+57%)

Инструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%)

Управляющий сети магазинов – 31 000 грн (+55%)

Водитель-инструктор – 35 000 грн (+52%)

Работник линии раздачи – 21 000 грн (+52%)

Организатор – 17 500 грн (+52%)

Завхоз – 24 000 грн (+45%)

Ранее мы рассказывали, что на рынке труда катастрофический дефицит кадров, которых специалистов не хватает и почему.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!