Рецепт бюджетной намазки за 15 минут из моркови, сельди и сырка

Эта намазка по рецепту от Shuba прекрасно сочетается с канапе. Также ее можно подавать в качестве закуски на праздничный стол.

Ингредиенты:

Морковь – 1 шт.

Селедка, филе – 1 шт.

Плавленый творог – 2 шт.

Майонез 72% – 30 г

Перец черный молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Морковь помойте сварите до готовности. Затем натрите на грубую терку. Сырья тоже натрите на грубую терку.

2. Филе сельди нарежьте и уложите в чашу блендера. Добавьте морковь, творожки, майонез, поперчите и перебейте до однородной массы.

3. Положите массу в холодильник на полчаса.

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