Рецепт бюджетної намазки за 15 хвилин з моркви, оселедця та сирка
Ця намазка за рецептом від Shuba чудово поєднуєтся з канапе. Також, її можна подавати в якості закуски на святковий стіл.
Інгредієнти:
Морква – 1 шт.
Оселедець, філе – 1 шт.
Плавлений сир – 2 шт.
Майонез 72% – 30 г
Перець чорний мелений – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Моркву помийте зваріть до готовності. Потім натріть на грубу тертку. Сирки теж натріть на грубу тертку.
2. Філе оселедця наріжте і покладіть у чашу блендера. Додайте моркву, сирки, майонез, поперчіть і перебийте до однорідної маси.
3. Покладіть масу в холодильник на півгодини.
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