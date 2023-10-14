Рецепт бюджетной намазки за 15 минут из моркови, сельди и сырка
Эта намазка по рецепту от Shuba прекрасно сочетается с канапе. Также ее можно подавать в качестве закуски на праздничный стол.
Ингредиенты:
Морковь – 1 шт.
Селедка, филе – 1 шт.
Плавленый творог – 2 шт.
Майонез 72% – 30 г
Перец черный молотый – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Морковь помойте сварите до готовности. Затем натрите на грубую терку. Сырья тоже натрите на грубую терку.
2. Филе сельди нарежьте и уложите в чашу блендера. Добавьте морковь, творожки, майонез, поперчите и перебейте до однородной массы.
3. Положите массу в холодильник на полчаса.
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