Українська
Рецепты

Рецепт холодного персикового торта баварезе за 30 минут

Цихоцкая Мария

Рецепт холодного персикового торта баварезе за 30 минут

Для приготовления этого холодного торта не требуется духовка. Он готовится на острове желатина и фруктов. Рецептом поделился сайт Shuba.

Ингредиенты:

Персик инжирный – 3 шт.

Лимон – 1 шт.

Персиковый ликер – 50 мл

Сливки – 400 г

Сахар – 150 г

Желатин листовой – 6 шт.

Оливковое масло – 5 мл

Малина – по вкусу

Мята – по вкусу

Читайте также: Легкий и быстрый десерт: рецепт шарлотки с вишнями

Способ приготовления

1. Персики очистите от кожуры и поломайте в миску.

2. Из лимона выжмите сок к персикам и перемешайте.

3. В чашу блендера выложите все ингредиенты, добавьте ликер и сахар. Взбейте.

4. Желатин сложите в миску и залейте водой. Оставьте на 10 минут.

5. Поставьте на средний огонь небольшую кастрюльку, налейте немного ликера и добавьте желатин.

6. В отдельную миску вылейте сливки и взбейте их.

7. В персиковую смесь влейте желатин и взбейте миксером. Добавьте сливки и перемешайте.

8. Форму для торта смажьте форму оливковым маслом и перелейте туда баварезе. Накройте пленкой и отправьте в холодильник на 24 часа.

Советуем обратить внимание на рецепт тарта с персками и кремом франжипан.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Рецепты