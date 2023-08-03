Рецепт холодного персикового торта баварезе за 30 минут
Для приготовления этого холодного торта не требуется духовка. Он готовится на острове желатина и фруктов. Рецептом поделился сайт Shuba.
Ингредиенты:
Персик инжирный – 3 шт.
Лимон – 1 шт.
Персиковый ликер – 50 мл
Сливки – 400 г
Сахар – 150 г
Желатин листовой – 6 шт.
Оливковое масло – 5 мл
Малина – по вкусу
Мята – по вкусу
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Способ приготовления
1. Персики очистите от кожуры и поломайте в миску.
2. Из лимона выжмите сок к персикам и перемешайте.
3. В чашу блендера выложите все ингредиенты, добавьте ликер и сахар. Взбейте.
4. Желатин сложите в миску и залейте водой. Оставьте на 10 минут.
5. Поставьте на средний огонь небольшую кастрюльку, налейте немного ликера и добавьте желатин.
6. В отдельную миску вылейте сливки и взбейте их.
7. В персиковую смесь влейте желатин и взбейте миксером. Добавьте сливки и перемешайте.
8. Форму для торта смажьте форму оливковым маслом и перелейте туда баварезе. Накройте пленкой и отправьте в холодильник на 24 часа.
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