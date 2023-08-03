Рецепт холодного персикового торта баварезе за 30 минут

Для приготовления этого холодного торта не требуется духовка. Он готовится на острове желатина и фруктов. Рецептом поделился сайт Shuba.

Ингредиенты:

Персик инжирный – 3 шт.

Лимон – 1 шт.

Персиковый ликер – 50 мл

Сливки – 400 г

Сахар – 150 г

Желатин листовой – 6 шт.

Оливковое масло – 5 мл

Малина – по вкусу

Мята – по вкусу

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Способ приготовления

1. Персики очистите от кожуры и поломайте в миску.

2. Из лимона выжмите сок к персикам и перемешайте.

3. В чашу блендера выложите все ингредиенты, добавьте ликер и сахар. Взбейте.

4. Желатин сложите в миску и залейте водой. Оставьте на 10 минут.

5. Поставьте на средний огонь небольшую кастрюльку, налейте немного ликера и добавьте желатин.

6. В отдельную миску вылейте сливки и взбейте их.

7. В персиковую смесь влейте желатин и взбейте миксером. Добавьте сливки и перемешайте.

8. Форму для торта смажьте форму оливковым маслом и перелейте туда баварезе. Накройте пленкой и отправьте в холодильник на 24 часа.

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