Рецепт консервированной кукурузы с чесноком и острым перцем на зиму.
Если вы не пробовали солить кукурузу по рецепту от Shuba, стоит попробовать. Она отлично сочетается с чесноком и острым перцем.
Ингредиенты:
Кукуруза, молодые кочаны – 6 шт.
Чеснок, зубчики – 10 шт.
Соль – 5.5 ст. л.
Перец красный острый – 2 шт.
Перец черный, горошек – 1 ч. л.
Вода – 2 л
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Способ приготовления:
1. Отварите кукурузу и срежьте зерна из кочанов. Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинами. Острый перец помойте, разрежьте и удалите семена, нарежьте тонкими полукольцами. Рассчитывайте количество перца в зависимости от ваших предпочтений по остроте.
2. Перемешайте кукурузу, чеснок и перец.
3. Рассол: растворите соль в воде и залейте кукурузу. Накройте все тканью или марлей, а сверху уложите фитиль.
4. Спрячьте в темное место при комнатной температуре на 4 суток. Периодически пробуйте кукурузу и если вкус уже достаточно соленый, разложите ее по стерилизованным банкам, закройте стерилизованными крышками и храните в прохладном месте.
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