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Рецепты

Рецепт консервированных кабачков с чесноком на зиму

Игорь Романько

Как закрыть кабачки с чесноком на зиму

Консервированные кабачки в банке – вкусная закуска, которую можно готовить на зиму. Она отлично сочетается со специями, чесноком и имбирем, а также может быть дополнена кетчупом, приправой или томатной пастой.

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Ингредиенты:

  • Кабачки;
  • Чеснок;
  • Лавровые листья;
  • Листья хрена;
  • Душистый перец;
  • Цедра и сок лимона;
  • Вода;
  • соль;
  • Сахар.

Приготовление:

  1. Сначала помойте и порежьте кабачки на толстые кружочки;
  2. Также очистите чеснок и промойте зелень, которую вы будете использовать. С лимонов снимите цедру и выжмите сок;
  3. На дно стерилизованной банки положите чеснок, лавровые листья, листья хрена и душистый перец. Уложите кабачки, пересыпая их лимонной цедрой;
  4. Для приготовления маринада смешайте воду, сахар, соль, специи и лимонный сок. Доведите до кипения, снимите с огня и сразу наполните им банки;
  5. Банки с кабачками поставьте на стерилизацию с момента закипания на 10-15 минут. После этого герметично закройте крышками. Ваши консервированные кабачки готовы.

Раньше мы писали о том, как законсервировать маринованные кабачки на зиму, по вкусу напоминающие грибы.

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