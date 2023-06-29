Рецепт красного риса кухни гулла: вкусное блюдо для большой компании

Это блюдо быстро готовится, очень сытное и вкусное. Она известна в кухне гулла, которая сочетает в себе кулинарные традиции Западной Африки, Европы и американских племен.

Ингредиенты:

– Рис пропаренный – 400 г

– Масло оливковое Extra Virgin – 60 мл

– Охотничьи колбаски – 230 г

– Лук желтый репчатый – 1 шт.

– Зеленый болгарский перец – 1 шт.

– Паста томатно – 340 г

– сахар – 4 ч. л.

– чеснок сушеный – 1 ч. л.

– соль –1 ч. л.

– черный перец – 1 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Рис промойте в воде, пока она не станет прозрачной.

2. На большую сковороду налейте масло и разогрейте его на среднем огне. Нарежьте кубиками колбасу лук и перец и жарьте 3-4 минуты.

3. Добавьте томатную пасту, сахар, чеснок, соль и перец. Затем добавьте рис и готовьте без крышки 5 минут.

4. Переложите все в форму для запекания и разровняйте. Добавьте 2 стакана воды. Плотно накройте крышкой или фольгой и запекайте в духовке 30 минут при 180 градусах. Выключите духовку, извлеките рис, накройте крышкой и верните в духовку еще на 10 минут.

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