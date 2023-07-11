Рецепт легкого и освежающего лимонного мороженого с мятой

Лимонное мороженое с мятой легко готовится и является отличным летним десертом.

Ингредиенты:

– сливки 33% – 300 мл

– Лимон – 1 шт.

– Лимонный курд – 125 г

– Безе – 50 г

– Мята – 20 г

– Персики – 3 шт.

Для крема:

– Персики – 3 шт.

– Лимонный курд – 125 г

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Способ приготовления:

1. Измельчите безе и листья мяты.

2. Натрите цедру лимона и выдавите сок.

3. Застелите форму для кекса пищевой пленкой так, чтобы она свисала по бокам.

4. Слегка взбейте сливки.

5. Добавьте лимонную цедру, лимонный сок и половину курда лимона, безе и измельченную мяту.

6. Выложите смесь в форму, накройте пищевой пленкой и поставьте в морозилку на шесть часов.

7. Извлеките мороженое из формы, перевернув его на доску и сняв пленку. Нарежьте его горячим ножом.

8. Персики почистите и измельчите в пюре.

9. Смешайте лимонный курд с персиковым пюре.

10. Выложите кусочек мороженого на тарелку и сверху уложите ложку персикового соуса.

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