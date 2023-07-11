Рецепт легкого и освежающего лимонного мороженого с мятой
Лимонное мороженое с мятой легко готовится и является отличным летним десертом.
Ингредиенты:
– сливки 33% – 300 мл
– Лимон – 1 шт.
– Лимонный курд – 125 г
– Безе – 50 г
– Мята – 20 г
– Персики – 3 шт.
Для крема:
– Персики – 3 шт.
– Лимонный курд – 125 г
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Способ приготовления:
1. Измельчите безе и листья мяты.
2. Натрите цедру лимона и выдавите сок.
3. Застелите форму для кекса пищевой пленкой так, чтобы она свисала по бокам.
4. Слегка взбейте сливки.
5. Добавьте лимонную цедру, лимонный сок и половину курда лимона, безе и измельченную мяту.
6. Выложите смесь в форму, накройте пищевой пленкой и поставьте в морозилку на шесть часов.
7. Извлеките мороженое из формы, перевернув его на доску и сняв пленку. Нарежьте его горячим ножом.
8. Персики почистите и измельчите в пюре.
9. Смешайте лимонный курд с персиковым пюре.
10. Выложите кусочек мороженого на тарелку и сверху уложите ложку персикового соуса.
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