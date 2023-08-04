Рецепт летнего пирога с абрикосами за 30 минут
Продолжается сезон абрикосов, а значит самое время испечь вкусный пирог по рецепту от Shuba. Для облегчения и ускорения приготовления можно использовать готовое слоеное тесто.
Ингредиенты:
Слоеное тесто дрожжевое – 1 шт.
Сахар – 1/4 стакана
Мука – 1/4 стакана
Абрикосы – 400 г
Масло сливочное – 2 ст. л.
Лимон, сок – 2 ч. л.
Корица молотая – 1/4 ч. л.
Мускатный орех молотый – 1/8 ч. л.
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Способ приготовления:
1. Духовку разогрейте до 220 градусов. Тесто раскатайте в два 25-сантиметровых круга. Выложите 20-сантиметровую форму для пирога одним листом теста.
2. Сахар, муку, корицу и мускатный орех смешайте.
3. Половинки абрикосов полейте лимонным соком, размешайте. Добавьте сахарную смесь и снова перемешайте. Начинку переложите в форму, выстланную тестом, разровняйте.
4. Кубики масла равномерно на абрикосовой начинке. Накройте вторым кругом из теста, зажмите. Сделайте несколько прорезей.
5. Выпекайте пирог 35-40 минут.
Горячий пирог посыпьте чайной ложкой сахара. Подавайте холодным.
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