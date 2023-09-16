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Рецепт маринованного хрена на зиму

Цихоцкая Мария

Рецепт маринованного хрена на зиму

Маринованный хрен по рецепту от Shuba можно без проблем приготовить на зиму дома. Домашний маринованный хрен подойдет ко всему.

Ингредиенты:

Хрен – 300 г

Свекла – 1 шт.

Соль – 1 ст. л.

Сахар – 2 ст. л.

Уксус 9% – 2 ст. л.

Вода – 125 мл

Красный перец – 1 шт.

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Способ приготовления:

Хрен измельчите через мясорубку или натрите на мелкую терку. При использовании перца чили измельчите его вместе с хреном.

Свеклу тоже размельчите через мясорубку и откиньте на сито и дайте стечь соку в миску.

Хрен выложите в миску и залейте водой и свекольным соком, перемешайте.

Добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте и разложите по стерилизованным банкам. Употреблять можно уже через сутки.

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