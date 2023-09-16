Рецепт маринованного хрена на зиму
Маринованный хрен по рецепту от Shuba можно без проблем приготовить на зиму дома. Домашний маринованный хрен подойдет ко всему.
Ингредиенты:
Хрен – 300 г
Свекла – 1 шт.
Соль – 1 ст. л.
Сахар – 2 ст. л.
Уксус 9% – 2 ст. л.
Вода – 125 мл
Красный перец – 1 шт.
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Способ приготовления:
Хрен измельчите через мясорубку или натрите на мелкую терку. При использовании перца чили измельчите его вместе с хреном.
Свеклу тоже размельчите через мясорубку и откиньте на сито и дайте стечь соку в миску.
Хрен выложите в миску и залейте водой и свекольным соком, перемешайте.
Добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте и разложите по стерилизованным банкам. Употреблять можно уже через сутки.
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