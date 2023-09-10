Рецепт не оставит вас равнодушными: Как приготовить кукурузу с сыром и специями
В сезон кукурузы, многие хозяйки ищут интересные рецепты для этого вкусного культурного растения. И хотя вареная кукуруза очень вкусна сама по себе, попробуйте приготовить ее с добавлением сливочного сыра и специй. Это принесет новый вкус и роскошь к вашему столу.
Читайте также: Рецепт консервированной кукурузы с чесноком и острым перцем на зиму
Кукуруза – одна из самых древних культур, которую выращивали еще много веков назад, пишет сайт Добрые новости. С того времени она стала неотъемлемой частью мирового питания и хранения. Даже в простом виде, как свежие зерна, кукуруза поражает своей сладостью и сочностью. Но когда вы добавляете эти зерна в сливочный сыр и специи, рождается что-то магическое – блюдо, которое делает обед особенным.
Ингредиенты:
- 2 кукурузы
- 1/4 чашки сливочного сыра
- 2 столовые ложки сливочного масла
- 1/2 чайной ложки паприки
- 1/2 чайной ложки соли
- 1/4 чайной ложки черного молотого перца
- 1/4 чайной ложки сушеной базилика или других любимых трав
Способ приготовления:
- Если вы используете свежую кукурузу, сначала очистите ее от листьев и волокон, а затем извлеките зерна, разрезав их ножом. Если вы используете замороженную кукурузу, разморозьте ее в соответствии с инструкциями на упаковке.
- Сначала отварите кукурузу, опустив в кипящую воду на 3-5 минут, пока зерна не станут нежными, а затем слейте воду.
- Разогрейте сливочное масло на сковороде. Добавьте паприку, соль, черный перец и сушеный базилик. Тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
- Добавьте кукурузу в сковороду со специями и обжаривайте на среднем огне в течение 3-4 минут, периодически помешивая.
- Затем добавьте сливочный творог к кукурузе. Помешивайте, пока сыр растопится и равномерно распределится среди зерен.
- Продолжайте обжаривать смесь еще 2-3 минуты, пока сыр станет плавным и кукуруза примет ароматные специи.
- После приготовления выключите огонь. Подавайте кукурузу с творогом и специями горячей, по желанию украсьте дополнительной порцией сыра или свежей зеленью.
Предлагаем также рецепт пряных слив, которые маринуют в банках.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!