Рецепт не оставит вас равнодушными: Как приготовить кукурузу с сыром и специями

Как приготовить кукурузу с сыром и специями

В сезон кукурузы, многие хозяйки ищут интересные рецепты для этого вкусного культурного растения. И хотя вареная кукуруза очень вкусна сама по себе, попробуйте приготовить ее с добавлением сливочного сыра и специй. Это принесет новый вкус и роскошь к вашему столу.

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Кукуруза – одна из самых древних культур, которую выращивали еще много веков назад, пишет сайт Добрые новости. С того времени она стала неотъемлемой частью мирового питания и хранения. Даже в простом виде, как свежие зерна, кукуруза поражает своей сладостью и сочностью. Но когда вы добавляете эти зерна в сливочный сыр и специи, рождается что-то магическое – блюдо, которое делает обед особенным.

Ингредиенты:

2 кукурузы

1/4 чашки сливочного сыра

2 столовые ложки сливочного масла

1/2 чайной ложки паприки

1/2 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки черного молотого перца

1/4 чайной ложки сушеной базилика или других любимых трав

Способ приготовления:

Если вы используете свежую кукурузу, сначала очистите ее от листьев и волокон, а затем извлеките зерна, разрезав их ножом. Если вы используете замороженную кукурузу, разморозьте ее в соответствии с инструкциями на упаковке. Сначала отварите кукурузу, опустив в кипящую воду на 3-5 минут, пока зерна не станут нежными, а затем слейте воду. Разогрейте сливочное масло на сковороде. Добавьте паприку, соль, черный перец и сушеный базилик. Тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились. Добавьте кукурузу в сковороду со специями и обжаривайте на среднем огне в течение 3-4 минут, периодически помешивая. Затем добавьте сливочный творог к кукурузе. Помешивайте, пока сыр растопится и равномерно распределится среди зерен. Продолжайте обжаривать смесь еще 2-3 минуты, пока сыр станет плавным и кукуруза примет ароматные специи. После приготовления выключите огонь. Подавайте кукурузу с творогом и специями горячей, по желанию украсьте дополнительной порцией сыра или свежей зеленью.

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