Рецепт остро-освежающего салата из огурцов по-азиатски
Освежающий салат из огурца в азиатском стиле – это настоящая находка для жарких летних дней. Этот салат лучше подавать в качестве закуски с горячим азиатским блюдом. Чеснок нужно мелко изрубить или натереть на терке, а перца чили можно использовать больше, если вы любите более пряные блюда.
Ингредиенты:
– огурец – 2 шт.
– соль – 2 ч. л.
– Уксус рисовый – 120 мл
– сахар – 50 г
– Масло кунжутное – 2 ст. л.
– чеснок, зубчики – 2 шт.
– Имбирь тертый – 1 ст. л.
– Кунжут белый – 1 ст. л.
– Красный перец чили – 1 шт.
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Способ приготовления:
1. Огурцы нарежьте слайсами, выложите на дуршлаг и посыпьте солью. Отставьте на время.
2. Взбейте уксус с сахаром до его растворения. Добавьте кунжутное масло, чеснок, имбирь и семена кунжута, перемешайте.
3. Ломтики огурца промойте от соли под прохладной водой. Уложите в большую миску с нарезанным красным перцем чили. Сбрызните заправкой и перемешайте. Подавайте сразу.
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