Рецепт простого салата из свеклы и сыра, полностью раскроющий вкус овоща

Рецепт салата со свеклой и сыром

Приготовьте полезный и вкусный салат со свеклой и сыром одним из предложенных способов.

Свеклу можно найти в магазинах в любой период года, а стоит она недорого. Овощ имеет сладковатый вкус и мягкую текстуру, поэтому из него получаются вкуснейшие салаты, к ним даже необязательно добавлять много разнообразных ингредиентов.

Идею приготовления салата со свеклой и сыром опубликовала фудблогерка на странице Tasty Land в Instgaram.

Ингредиенты:

1 средняя свекла;

Творожный сыр или фета (лучше без пальмового масла)

Приготовление:

Мытую свеклу запекаем в духовке 45-60 минут при температуре 200 градусов на режиме пропекания сверху и снизу. Запекать свеклу можно одновременно вместе с основным блюдом. Конечно, свеклу можно и сварить, но так она потеряет больше полезных веществ и придаст вкус воде. При запекании вкусы и ароматы хранятся в продукте.

Запеченную свеклу натереть на терке, если хотите более нежную и однородную структуру салата. Чтобы подчеркнуть текстуру свеклы, лучше нарезать ее кубиками.

Смешиваем 150 граммов сыра с тертой свеклой или нарезаем на кубики или рвём сыр в крошку и смешиваем со свеклой.

По словам автора рецепта, в салат также можно добавить соленые огурцы, чеснок или чернослив (для ценителей).

Также можно добавить зелень, например шпинат или рукколу. Ее можно добавить отдельными листиками или мелко нарезать, добавить немного масла (лучше оливкового) и смешать с салатом.

Приятного аппетита!

Раньше, мы писали рецепты 3 салатов, для приготовления которых не нужен свет.

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