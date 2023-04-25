Рецепт шоколадного кекса без выпечки
Попытайтесь приготовить влажный и очень нежный кекс с насыщенным шоколадным вкусом. Количество ингредиентов рассчитано на сковороду диаметром 22 см.
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 40 г;
- Какао - 50 г;
– Сахар – 70 г;
- Яйцо – 1 шт;
– Мука – 40 г;
– Сода – 1/3 ч. л;
– Молоко – 80 мл (для теста). Еще 120-160 мл. для заливки;
Для глазури:
– Темный шоколад – 100 г;
– Сливки (33%) – 100 мл.
Если сковорода больше 22 см – удвойте количество ингредиентов.
Способ приготовления:
1. Разогрейте сковороду, растопите на ней сливочное масло, не доводя до кипения. Выключите огонь. Туда же добавьте сахар, яйцо и перемешайте. Затем добавьте какао-порошок и снова перемешайте.
2. Добавьте молоко, перемешайте. Затем насыпьте муку, соду и перемешайте.
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3. Запекайте под крышкой 10-15 минут на маленьком огне.
4. Выключите огонь, сделайте в кексе несколько проколов шпажкой и залейте холодным молоком. Сверху залейте глазурью.
Глазурь:
1. Растопите шоколад и перемешайте со сливками.
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