Рецепт шоколадного кекса без выпечки

Попытайтесь приготовить влажный и очень нежный кекс с насыщенным шоколадным вкусом. Количество ингредиентов рассчитано на сковороду диаметром 22 см.

Ингредиенты:

- Сливочное масло – 40 г;

- Какао - 50 г;

– Сахар – 70 г;

- Яйцо – 1 шт;

– Мука – 40 г;

– Сода – 1/3 ч. л;

– Молоко – 80 мл (для теста). Еще 120-160 мл. для заливки;

Для глазури:

– Темный шоколад – 100 г;

– Сливки (33%) – 100 мл.

Если сковорода больше 22 см – удвойте количество ингредиентов.

Способ приготовления:

1. Разогрейте сковороду, растопите на ней сливочное масло, не доводя до кипения. Выключите огонь. Туда же добавьте сахар, яйцо и перемешайте. Затем добавьте какао-порошок и снова перемешайте.

2. Добавьте молоко, перемешайте. Затем насыпьте муку, соду и перемешайте.

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3. Запекайте под крышкой 10-15 минут на маленьком огне.

4. Выключите огонь, сделайте в кексе несколько проколов шпажкой и залейте холодным молоком. Сверху залейте глазурью.

Глазурь:

1. Растопите шоколад и перемешайте со сливками.

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