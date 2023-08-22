Рецепт сицилийской пасты с баклажанами и базиликом
Сытное и вкуснейшее сицилийское блюдо по рецепту от Shuba. Идеальный вариант летнего ужина.
Ингредиенты:
Паста фузилы – 300 г
Баклажан – 300 г
Чеснок, зубчики – 3 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Базилик зеленый, пучок – 1 шт.
Томаты – 600 г
Перец чили, порошок – 1/4 ч. л.
Орегано сушеное – 1/4 ч. л.
Оливковое масло – 100 мл
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Для подачи
Сыр рыката – 100 г
Базилик, веточка – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Помойте баклажаны, нарежьте небольшими кубиками, положите в миску, посолите и оставьте на 15-20 минут.
2. Соус: почистьте томаты, сделав надрез на каждом помидоре крест-накрест. Облейте каждый томат кипятком. Снимите шкурку и порежьте маленькими кубиками.
3. Чеснок и лук почистите и порежьте мелкими кубиками. Базилик помойте и порежьте.
4. На сковороду налейте 3 ст. л. оливкового масла. Чеснок раздавите, уложите в сковороду, жарьте до легкой золотистости. Извлеките чеснок и добавьте лук, жарьте до мягкости, после чего добавьте половину базилика. Жарьте еще минутку.
5. Добавьте порезанные томаты, сушеный чили, орегано, соль, перец и тушите на среднем огне 20 минут, помешивая. Взбейте соус блендером.
6. Баклажаны отожмите и переложите на бумажные полотенца. На другой сковороде обжаривайте баклажаны до золотистого цвета.
7. Пасту сварите в состояние аль денте.
8. Томатный соус разогрейте. Добавьте половник (100-150 мл) жидкости из-под пасты и обжаренные баклажаны. Добавьте пасту и измельченный базилик. Перемешайте.
9. Рикоту нарежьте. Подавайте пасту горячей, слегка сбрызнув оливковым маслом, посыпьте кусочками рикоты и листиками базилика.
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