Рецепт сицилийской пасты с баклажанами и базиликом

Сытное и вкуснейшее сицилийское блюдо по рецепту от Shuba. Идеальный вариант летнего ужина.

Ингредиенты:

Паста фузилы – 300 г

Баклажан – 300 г

Чеснок, зубчики – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Базилик зеленый, пучок – 1 шт.

Томаты – 600 г

Перец чили, порошок – 1/4 ч. л.

Орегано сушеное – 1/4 ч. л.

Оливковое масло – 100 мл

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Для подачи

Сыр рыката – 100 г

Базилик, веточка – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Помойте баклажаны, нарежьте небольшими кубиками, положите в миску, посолите и оставьте на 15-20 минут.

2. Соус: почистьте томаты, сделав надрез на каждом помидоре крест-накрест. Облейте каждый томат кипятком. Снимите шкурку и порежьте маленькими кубиками.

3. Чеснок и лук почистите и порежьте мелкими кубиками. Базилик помойте и порежьте.

4. На сковороду налейте 3 ст. л. оливкового масла. Чеснок раздавите, уложите в сковороду, жарьте до легкой золотистости. Извлеките чеснок и добавьте лук, жарьте до мягкости, после чего добавьте половину базилика. Жарьте еще минутку.

5. Добавьте порезанные томаты, сушеный чили, орегано, соль, перец и тушите на среднем огне 20 минут, помешивая. Взбейте соус блендером.

6. Баклажаны отожмите и переложите на бумажные полотенца. На другой сковороде обжаривайте баклажаны до золотистого цвета.

7. Пасту сварите в состояние аль денте.

8. Томатный соус разогрейте. Добавьте половник (100-150 мл) жидкости из-под пасты и обжаренные баклажаны. Добавьте пасту и измельченный базилик. Перемешайте.

9. Рикоту нарежьте. Подавайте пасту горячей, слегка сбрызнув оливковым маслом, посыпьте кусочками рикоты и листиками базилика.

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