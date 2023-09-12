Рецепт веганских котлет из кабачков и гречневой каши
Приготовьте вкусные питательные котлетки из кабачков с добавлением гречки по рецепту от Shuba. Для приготовления берите зеленую гречку, она более нежная.
Ингредиенты:
Кабачки – 600 г
Крупа гречневая жареная –100 г
Морковь –1 шт.
Лук желтый репчатый –1 шт.
Вода –300 мл
Крахмал картофельный – 3 ст. л.
Кунжут белый – 50 г
Паста томатно – 0.5 ч. л.
Панировочные сухари
Масло подсолнечное – по вкусу
Приправа карри – 0.5 ч. л.
Майоран – 0.5 ч. л.
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Способ приготовления:
Гречку и крупно натертую морковь выложите в кастрюлю. Залейте горячей водой, добавьте соль, карри и майоран. Варите до впитывания гречкой всей воды. После приготовления накройте крышкой.
Натрите кабачок на крупной терке и посолите. Оставьте на 15 минут после чего хорошо отожмите сок.
Мелко нашинкуйте лук мелко нашинкуйте, можете обжарить, но не это обязательно.
Гречку смешайте с морковью, кабачками и луком. Также добавьте картофельную муку, кунжут и томатную пасту. Приправьте перцем.
Сформируйте небольшие котлеты. Обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте на масле или запеките в духовке.
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