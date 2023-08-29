Рецепт вяленых лимонов к мясу и соусам

Лимонный сок и цедра являются популярным дополнением к выпечке, соусам, заправкам для салатов, маринадов, напитков и десертов. Рецептом поделился Shuba.

Ингредиенты:

Лимон – 500 г

Сахар – 300 г

Вода – 100 мл

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Способ приготовления:

1. Лимоны нарежьте ломтиками. В кастрюле нагрейте воду, добавьте сахар и перемешайте до его растворения.

2. В сироп положите ломтики лимонов, доведите до кипения и варите на небольшом огне 15 минут, помешивая. Выключите огонь и оставьте на 12 часов при комнатной температуре.

3. Сироп слейте, доведите до кипения и залейте горячим лимоном. Оставьте еще на 12 часов. Повторите дважды.

4. Лимоны выложите на дуршлаг и дайте сиропу стечь. Противень застелите пергаментом, равномерно выложите на него ломтики лимонов и поместите в духовку, разогретую до 100°C, на 2 часа. Дверца духовки должна быть прикрыта.

5. Лимоны выложите на тарелку и оставьте при комнатной температуре на 5 дней. Готовые лимоны сложите в посуду с крышкой и храните в холодильнике.

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