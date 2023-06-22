Рецепт запеченных персиков с орехами в сладком соусе

Этот десерт – невероятный вкусный и легкий. Он вкусный как холодным, так и горячим. Прекрасно сочетается с мороженым и сливками.

Ингредиенты:

– Персики – 600 г

– грецкие орехи – 80 г

– Сахар – 70 г

– Мука пшеничная – 1 ст. л.

– хлопья овсяные – 1 ст. л.

– Сахар ванильный – 2 ч. л.

– Соль – по вкусу

– корица молотая – 1/4 ч. л.

– масло сливочное – 50 г

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Способ приготовления

1.Разрежьте персики пополам, извлеките косточку и измельчите. Выложите кусочки персиков в форму для запекания одним слоем.

2. Орехи порубите. Смешайте сахар, муку, ванильный сахар, щепотку соли, корицу. Добавьте овсяные хлопья и орехи, перемешайте и посыпьте персики смесью. Тонко нарежьте сливочное масло и разложите на персики.

3. Запекайте при температуре 175°C 20 – 35 минут.

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