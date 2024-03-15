Революционное открытие: ученые обнаружили в космосе ключевой компонент, необходимый для зарождения жизни

Ученые из Гавайского Университета в Маноа достигли значительного прогресса в изучении источников жизни, обнаружив глицериновую кислоту в космической среде, которая важна для метаболических процессов. Этот прорыв стал возможным благодаря созданию молекулы при низких температурах на наночастицах, покрытых льдом.

Результаты исследования были опубликованы в Science Advances и получены благодаря сотрудничеству химического факультета Гавайского университета и ученых из Университета Миссисипи. Они провели эксперименты с моделями межзвездного льда, синтезировав глицериновую кислоту с помощью аналогов космических лучей.

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Глицериновая кислота, являющаяся основой для гликолиза, процесса превращения пищи в энергию, была обнаружена в космосе, что свидетельствует о ее возможном формировании в молекулярных облаках и областях звездообразования, прежде чем она попала на Землю через космические тела.

"Понимание того, как эти молекулы формируются в космосе, имеет решающее значение для разгадки тайн происхождения жизни", – подытожил профессор Ральф И. Кайзер.

Исследование также подчеркивает значение экспериментальной работы и вычислений в научных исследованиях, что позволяет расширять знания о химии жизни во Вселенной.

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