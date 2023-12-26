Революция в психоанализе: Ученые предлагают использовать ИИ для диагностики депрессии

Депрессия является распространенным заболеванием, которое может оказать значительное влияние на жизнь человека. Она может привести к таким проблемам, как плохой сон, снижение интереса к деятельности, апатия и чувство безнадежности. Депрессию трудно диагностировать, поскольку ее симптомы могут походить на симптомы других заболеваний.

ИИ может помочь улучшить диагностику депрессии, анализируя большие наборы данных, включающих информацию о симптомах, истории болезни и других факторах. К примеру, исследование, проведенное учеными из Университета Карнеги-Меллон, показало, что ИИ может точно диагностировать депрессию с точностью до 80%, пишет Science Alert.

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ИИ также может помочь врачам прогнозировать, какие методы лечения будут эффективны для конкретного пациента. Например, исследование, проведенное учеными из Университета Чикаго, показало, что ИИ может точно прогнозировать, будет ли пациент реагировать на антидепрессанты.

ИИ может быть использован для диагностики депрессии с помощью различных методов:

МРТ: ИИ может использоваться для анализа структуры и функции мозга, чтобы выявить изменения, связанные с депрессией.

Носители: ИИ может быть использован для анализа данных, собранных носимыми устройствами, такими как умные часы, чтобы выявить признаки депрессии, такие как изменения в спящем режиме, физической активности и поведении.

ИИ может быть использован для анализа данных, собранных носимыми устройствами, такими как умные часы, чтобы выявить признаки депрессии, такие как изменения в спящем режиме, физической активности и поведении. Социальные сети: ИИ может использоваться для анализа данных, опубликованных в социальных сетях, чтобы выявить слова и фразы, которые могут быть признаками депрессии.

Напомним, ученые хотят вовлечь в развитие языковых моделей ChatGPT, чтобы человечество могло общаться с домашними животными.

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