Резкое изменение показателей: ученые рассказали, будут ли мощные магнитные бури в конце января

Первый месяц 2023 года показался не очень насыщенным на магнитные бури. Часто они были однодневными, но достаточно мощными. Последняя интенсивная вспышка началась 26 января, как мы об этом писали ранее. Стоит ли до конца января ожидать яркую геомагнитную активность и как это повлияет на организм?

Исследователи космических проявлений регулярно обновляют показатели магнитных бурь и на этот раз их выводом стало резкое изменение показателей интенсивности. Сразу после бури 26 января следует ожидать спад мощности. Показатели будут держаться на уровне всего 2 баллов. Эта интенсивность считается очень слабой и не будет иметь большого влияния даже на слабонервных. Однако стоит отметить, что вспышки Солнца, которые и влекут за собой геомагнитные колебания, предусмотреть достаточно сложно, поэтому прогноз к концу месяца может еще измениться.

Уровень бурь в конце января

Мощные магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых, людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей. Если организм ослаблен, вы можете ощущать головную боль, головокружение, бессонницу или наоборот сонливость, часто можно почувствовать повышенную тревожность и раздражительность. В эти дни хронические заболевания могут напомнить о себе ярче обычного.

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Не нужно просто сидеть и ждать, пока колебания окажут на вас влияние. Чтобы уберечь и подготовить свой организм, следует придерживаться всего нескольких советов. Они будут полезны не только в период приближения и разжигания геомагнитной волны, но и в повседневной жизни.

Старайтесь больше времени проводить на открытом воздухе, но не переохлаждаться. Если нет возможности выйти на улицу, периодически проветривайте помещение.

Начните утро с небольшой разминки, которая зарядит вас энергией и гибкостью на целый день.

Помните о водном балансе организма и регулярно пополняйте его.

Постарайтесь добавить в рацион больше витаминов, приобретите несколько овощей и зелень и добавляйте к привычным блюдам или сделайте салат.

Также старайтесь избегать источников стресса и отдыхать, когда чувствуете усталость.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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