Резников спрогнозировал большое наступление россии весной и подтвердил готовность ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников спрогнозировал, что россия снова готовит наступлению. По его мнению, сейчас они пытаются собрать все силы и боеприпасы.

Об этом глава оборонного ведомства заявил в интервью для ВВС. В нем он рассказал о том, что ВСУ тоже готовятся к возможной встрече с противником.

Говоря о планах Кремля Резников подчеркнул, что их стратегия начала меняться.

“Они могут нанести удар в любой день, завтра или послезавтра, иранскими дронами или баллистическими ракетами по Киеву, Львову, Одессе, Виннице. Но они больше не делают этого каждый день, ведь их возможности сократились, поэтому я считаю, что они изменили свою стратегию. На мой взгляд, они будут пытаться накопить свои силы, оружие и в конце февраля или начале марта они начнут наступление в определенном направлении, на востоке или, возможно, на юге", - считает он.

По его словам, путин не поменял своих планов стереть Украину с лица Земли.

“Они хотят контролировать нас, они считают, что Украина не является отдельным государством, что украинская нация не должна существовать. Это безумная, глупая идея кремлевского режима", - сказал он.

По его мнению, весной Украине стоит готовиться к наступлению с тех районов, которые россия уже оккупировала - юг и восток.

"Весна - лучший период для того, чтобы обновить движение для всех сторон... Мы понимаем, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы начать", - сказал он.

Резников подчеркнул, что победа для украинцев означает “полное освобождение наших временно оккупированных территорий до границ 1991 года, официально и международно признанных границ, включая Крым, Луганск и Донецк".

Говоря о возможном наступлении со стороны Беларуси министр ответил, что сомневается в этом.

По его словам, движение с севера "займет много времени, и они не имеют ресурсов".

Он также поблагодарил страны-союзники за помощь в предоставлении оружия. Он отметил, что сейчас Украина имеет много оружия “натовского стандарта".

Ранее стало известно, что Франция планирует передать Украине легкие колесные танки AMX 10-RC. Ожидается, что они прибудут в течение двух месяцев.

Также о поставке танков сообщал президент Польши Анджей Дуда. Речь идет о танках Leopard 2, которые могут направить в рамках коалиции союзников.

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