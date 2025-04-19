РФ атаковала шахедами Запорожье и область: произошел пожар на предприятии, повреждены жилые дома (фото)

В ночь на субботу, 19 апреля, и утром российские войска совершили атаку на Запорожье и Запорожскую область с использованием дронов-камикадзе "Шахед". В результате удара возник пожар на территории одного из автотранспортных предприятий.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров. Он отметил, по областному центру россияне нанесли два удара.

РФ атаковала шахедами Запорожье и область: произошел пожар на предприятии, повреждены жилые дома (фото). Источник: Запорожская ОВА/Telegram РФ атаковала шахедами Запорожье и область: произошел пожар на предприятии, повреждены жилые дома (фото). Источник: Запорожская ОВА/Telegram

Пожарные сейчас работают над устранением последствий вражеских обстрелов.

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Кроме этого, еще один удар был нанесен по селу Магдалиновка в Запорожском районе. В результате взрывной волны и обломков пострадали жилые дома, гараж и легковой автомобиль.

РФ атаковала шахедами Запорожье и область: произошел пожар на предприятии, повреждены жилые дома (фото). Источник: Запорожская ОВА/Telegram РФ атаковала шахедами Запорожье и область: произошел пожар на предприятии, повреждены жилые дома (фото). Источник: Запорожская ОВА/Telegram

По предварительной информации, в результате ударов пострадавших нет.

РФ атаковала шахедами Запорожье и область: произошел пожар на предприятии, повреждены жилые дома (фото). Источник: Запорожская ОВА/Telegram РФ атаковала шахедами Запорожье и область: произошел пожар на предприятии, повреждены жилые дома (фото). Источник: Запорожская ОВА/Telegram

В ночь с 18 на 19 апреля в ряде украинских областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ракетных обстрелов и атак беспилотников.

Напомним, утром 18 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, применив баллистические ракеты с кассетной боевой частью. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек, количество раненых превысило 60.

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