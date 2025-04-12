РФ осуществила атаку шахедами на Киев: в городе пожары и есть пострадавшие (фото)

В ночь на 12 апреля в Киеве работали силы ПВО. В результате очередной атаки со стороны РФ вспыхнули пожары в Святошинском и Дарницком районах. Пострадали два человека.

Об этом пишет UAportal со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко. "В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", – писал он в своем Telegram.

Как сообщил городской голова, в Святошинском районе загорелись нежилые здания, а в Дарницком вспыхнул пожар в частном жилом доме.

Последствия атаки вражеских БПЛА на Киев. Источник: ГСЧС Последствия атаки вражеских БПЛА на Киев. Источник: ГСЧС

Позже Кличко сообщил о двух пострадавших в Святошинском районе.

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В 06:46 в ГСЧС рассказали о последствиях российской атаки в Святошинском районе города.

Последствия атаки вражеских БПЛА на Киев. Источник: ГСЧС Последствия атаки вражеских БПЛА на Киев. Источник: ГСЧС

"По одному из адресов произошло возгорание в складском одноэтажном здании на площади 1500 кв. м, пожар локализован в 06:22.

По другому адресу – пожар в 2-х складских зданиях на площади 1000 и 150 кв. м с частичным разрушением, на территории промышленного предприятия. Работы по локализации возгорания продолжаются", – отметили спасатели.

Последствия атаки вражеских БПЛА на Киев. Источник: ГСЧС Последствия атаки вражеских БПЛА на Киев. Источник: ГСЧС

По состоянию на 07:00 огонь в Святошинском районе удалось локализовать, информируют в ГСЧС. Сейчас спасатели продолжают работать над ликвидацией последствий.

Днем 10 апреля российские войска атаковали Днепр и Житомирскую область. На месте возникли значительные разрушения. Сначала сообщалось о трех пострадавших, однако со временем количество раненых выросло.

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