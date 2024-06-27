рф осуществила комбинированный удар по Украине: взрывы были слышны в Киевской и Хмельницкой областях

В ночь на 27 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россия атаковала беспилотниками, а затем запустила крылатые ракеты.

В ряде областей слышали взрывы. Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных Сил Украины, а также журналисты Суспільного.

Около 00:30 в Воздушных силах сообщили о движении дронов в Николаевской области и через Белгород-Днестровский район курсом на Одесский район.

В 02:05 их фиксировали на границе Черновицкой и Тернопольской областей, а также в Винницкой области в направлении Хмельницкой области. ПС фиксировали дроны в Кировоградской области в северо-западном направлении и группу ударных беспилотников из Херсона в северо-западном направлении.

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В 02:11 Россия запустила "Калибры" с юга через Николаевскую область в направлении Кировоградской области.

Позже журналисты Суспільного сообщили, что в Киеве и Хмельницком были слышны взрывы.

В 5.40 Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Была угроза применения авиационных средств поражения.

Утром командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук заявил, что в результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей:

четыре крылатых ракеты "Калибр";

одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69;

23 ударных дрона типа "Shahed-131/136".

По данным Олещука, всего враг применил 6 ракет разных типов и 23 ударных дрона:

одну аэробалистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";

четыре крылатых ракеты "Калибр";

одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69;

23 ударных дрона типа "Shahed-131/136".

Напомним, 14 июня Россия совершила комбинированную атаку.

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