Рис и эфирное масло: как избавиться от неприятного запаха в шкафу
Причиной появления неприятного запаха в шкафу может стать слишком большое количество одежды, недостаточная вентиляция или много грязной одежды. Чтобы избавиться от этой неприятности для начала переберите вещи и отправьте недостаточно чистые в стирку. Затем отдайте или выбросьте вещи, которые уже не носите. После этого, ароматизируйте шкаф с помощью интересного лайфхака с рисом.
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Белый рис хорошо абсорбирует запахи и борется с плесенью, снижая уровень влажности в шкафу.
Ароматическая рисовая смесь
1. Возьмите большую банку и наполните ее сырым рисом.
2. Добавьте несколько капель вашего любимого эфирного масла.
3. Закройте крышкой и оставьте на десять минут.
4. Снимите крышку и поставьте банку в шкаф. Меняйте раз в неделю.
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