Рис та ефірна олія: як позбавитись від неприємного запаху у шафі

Появу неприємного запаху в шафі може спричинити занадто велика кількість одягу, недостатня вентиляція чи багато брудного одягу. Щоб позбутися цієї неприємності для початку переберіть речі та відправте недостатньо чисті у прання. Потім віддайте чи викиньте речі, які вже не носите. Після цього, ароматизуйте шафу за допомогою цікавого лайфхаку з рисом.

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Білий рис добре абсорбує запахи та бореться з пліснявою, знижуючи рівень вологості в шафі.

Ароматична рисова суміш

1. Візьміть велику банку та наповніть її сирим рисом.

2. Додайте кілька крапель вашої улюбленої ефірної олії.

3. Закрийте кришкою та залиште на десять хвилин.

4. Зніміть кришку і поставте банку у шафу. Змінюйте раз на тиждень.

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