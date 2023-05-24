Як запобігти появі грибка у ванній кімнаті: прості поради

Поява грибка у ванній кімнаті – поширена проблема, яка може бути як непривабливою, так і негігієнічною. UAportal підготував ряд порад, які допоможуть запобігти цьому.

Правильна вентиляція

Вологість та вогкість створюють ідеальне середовище для розмноження грибка. Встановіть витяжний вентилятор або переконайтеся, що існуючий вентилятор працює ефективно. Відкрийте вікна або використовуйте осушувач повітря, щоб зменшити рівень вологості. Поліпшивши циркуляцію повітря, ви зможете зменшити умови, що сприяють зростанню грибка.

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Регулярне прибирання та обслуговування

Регулярно протирайте всі поверхні, включаючи плитку, затиральні лінії та кріплення, сумішшю води та оцту або слабким розчином відбілювача. Ці речовини допомагають вбити та придушити ріст грибка. Приділяйте особливу увагу місцям, схильним до впливу вологи, таким як душові фіранки, кути і щілини.

Правильне зберігання та організація

Захаращені та неорганізовані ванні кімнати можуть сприяти зростанню грибка. Щоб запобігти цьому, забезпечте належне зберігання та організацію. Зберігайте туалетні приналежності, засоби для чищення та рушники в спеціально відведених місцях і не залишайте вологі речі валятися всюди.

Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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