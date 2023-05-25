Рис и эфирное масло: как избавиться от неприятного запаха в шкафу

Причиной появления неприятного запаха в шкафу может стать слишком большое количество одежды, недостаточная вентиляция или много грязной одежды. Чтобы избавиться от этой неприятности для начала переберите вещи и отправьте недостаточно чистые в стирку. Затем отдайте или выбросьте вещи, которые уже не носите. После этого, ароматизируйте шкаф с помощью интересного лайфхака с рисом.

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Белый рис хорошо абсорбирует запахи и борется с плесенью, снижая уровень влажности в шкафу.

Ароматическая рисовая смесь

1. Возьмите большую банку и наполните ее сырым рисом.

2. Добавьте несколько капель вашего любимого эфирного масла.

3. Закройте крышкой и оставьте на десять минут.

4. Снимите крышку и поставьте банку в шкаф. Меняйте раз в неделю.

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