Роскошное цветение будет радовать глаз: когда и как правильно сажать бархатцы

Бархатцы – это цветы, которые могут добавить красоты и колорита вашему саду или огороду. Эти цветы достаточно неприхотливы, однако важно соблюдать определенные правила при их садке и уходе. В этой статье мы рассмотрим, как правильно и когда начинать сеять и сажать бархатцы.

Читайте также: Лунный посевной календарь на март: в какие дни лучше сажать растения на огороде

Когда начинать сажать бархатцы

Бархатцы можно сажать как весной, так и осенью. Лучшее время для начала посадки – это середина весны или в начале лета. Если вы садите бархатцы осенью, то это нужно делать, если почва достаточно теплая и влажная. Также следует помнить, что бархатцы можно сажать как открытым грунтом, так и в контейнерах.

Как правильно сажать бархатцы

Прежде всего, перед посадкой необходимо подготовить почву. Почва должна быть раскрыта и хорошо проветривается. Вам также нужно выровнять поверхность грунта во избежание того, чтобы вода стекала в одну сторону.

Затем нужно сделать отверстие в грунте для саженцев бархатцев. Глубина отверстия должна быть около 5-6 см, а ширина – около 10-12 см. Затем поместите корни растения в отверстие, засыпав его землей и нажав на корни, чтобы растение стояло прямо.

Как ухаживать за бархатцами

Бархатцы не нуждаются в особом уходе, однако они все же нуждаются в определенном надзоре и дополнительном питании для того, чтобы хорошо расти и цвести.

Основными факторами ухода за бархатцами являются полив и удобрения. Бархатцы нуждаются в регулярном поливе, особенно в период сухого и жаркого климата. Важно не перетаскивать почву, чтобы избежать выхода корней на поверхность. Разреженная почва также помогает сохранять влагу у корней растения.

Относительно удобрений, бархатцы нуждаются в хорошо сбалансированном питании, чтобы обеспечить оптимальный рост и цветение. Следует применять удобрения с высоким содержанием фосфора и калия для поддержания развития корневой системы и цветочных почек. Также можно использовать органические удобрения, такие как перегной или компост, чтобы подкормить растение.

Напомним, ранее мы писали о том, какие работы нужно проводить на огороде и в саду в марте.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!