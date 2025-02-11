Российская армия атаковала энергетические и газовые объекты Украины: введены аварийные отключения света

Из-за масштабных ракетных обстрелов российских войск "Укрэнерго" вынужденно применило экстренные отключения света по всей стране. В "Укрэнерго" отметили, что отключения электроэнергии будут упразднены сразу после завершения воздушной тревоги и стабилизации энергосистемы.

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Об этом сообщает "Укрэнерго" в Telegram, министр энергетики Герман Галущенко в Facebook. "Украинская энергосистема снова под ударом. Прошлой ночью враг атаковал объекты газовой инфраструктуры, а с утра продолжил удары по энергетике. Для уменьшения последствий оператор системы передачи оперативно вводит экстренные ограничения электроснабжения."

Министр отметил, что оценить все последствия обстрелов пока невозможно — это зависит от ситуации в сфере безопасности.

Напомним, армия РФ атаковала дронами Сумы.

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