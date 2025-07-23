Российская армия атаковала Кривой Рог и Сумщину: есть попадание в инфраструктуру и перебои с электричеством (фото)

Вечером 22 июля и ночью на 23 июля на территории Сумщины и в Кривом Роге прогремели взрывы, ставшие следствием вражеских атак. В Сумах зафиксировали взрывы еще вечером, параллельно с этим жители сообщали о перебоях с электроснабжением в некоторых микрорайонах. В Кривом Роге произошла масштабная атака дронов-камикадзе типа "Шахед", о чем проинформировал Вилкул. В результате часть объектов в городе получила повреждения.

Об этом сообщили общественный вещатель " Общественное ", глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, глава Сумской ОВА Олег Григоров. Глава Сумской области отметил, что ночью атаки продолжились, и в результате обстрелов по критической инфраструктуре часть района осталась без света. Медицинские учреждения и другие важные учреждения перешли на резервные источники питания.

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В Кривом Роге зафиксировано попадание в нескольких точках, включая промышленное предприятие и частные дома. На местах продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация пожаров.

Ранее мы рассказывали, что Днепр подвергался массированной атаке дронов.

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