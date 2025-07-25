Российская армия ударила КАБом по медучреждению в Харькове: есть погибший и раненые (фото, видео)

Российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по медицинскому учреждению в Индустриальном районе Харькова. В результате атаки погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram. Инцидент произошел около 11:30. По словам Терехова, вражеский боеприпас попал в здание медучреждения, рядом с которым расположено еще одно помещение для лечения пациентов. Кроме того, обломками был поврежден частный находящийся неподалеку дом.

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Синегубов уточнил, что бомба ударила по крыше медицинского объекта. Среди пострадавших — 12-летняя девочка, у которой зафиксирована острая стрессовая реакция. На месте работают спасательные службы и медики.

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