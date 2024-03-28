российская ПВО сбила свой военный самолет во временно оккупированном Крыму (видео)

Над Крымом в море упал, предварительно, самолет Су-35С. Многофункциональный боевой самолет Су-35С – модернизированный советский истребитель Су-27 с повышенными боевыми характеристиками.

Он предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей противника, объектов инфраструктуры, а также ведения воздушной разведки и завоевания господства в воздухе.

Как сообщают крымские паблики, военный самолет мог быть сбит системами ПВО россии, или же причина падения связана с отказом техники.

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Z-каналы пишут: "В Севастополе упал истребитель ВКС россии. Самолет вспыхнул после объявления тревоги. Судя по кадрам, летчик смог катапультироваться. Некоторые местные ресурсы пишут, что причина еще раз - френдли-файер, другие ресурсы утверждают, что самолет упал из-за технических неполадок".

Отмечается, что пилот жив, "в 200 метрах от берега его подобрала Спасательная служба, уже эвакуированный и его жизни ничего не угрожает".

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев у себя в Телеграм-канале написал:

"В море упал военный самолет... Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели спасательной службы Севастополя в двухстах метрах от берега. Его жизни ничего не угрожает".

Напомним, 2 марта на восточном направлении фронта Силы обороны Украины уничтожили самолет военной авиации России Су-34.

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