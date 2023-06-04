Российские добровольцы заявили о захвате пленных в Белгородской области (видео)

"Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода россии" на протяжении 4 июня вели бои на территории Белгородской области рф. Добровольцам удалось захватить русских военных в плен.

Они предложить губернатору Вячеславу Гладкову приехать и забрать пленных, но поскольку он этого не сделал, пленников передадут Украине для пополнения обменного фонда. Об этом сообщили на канале Корпуса в Telegram.

На видеообращении можно увидеть 10 пленных и еще двух раненых военных россиян.

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Добавим, ранее добровольцы пригласили Гладкова в храм в Новой Таволжанке при условии, что он приедет на карете скорой помощи в сопровождении только водителя и без оружия.

Губернатор сказал, что готов приехать на встречу в пункт пропуска "Шебекино" на украинско-российской границе, но так и не явился.

Напомним, утром 1 июня бойцы "РДК" и легиона "Свобода России" объявили о второй фазе "военной операции" на территории рф. Бойцы РДК и легиона заявили, что прорвали границу на Белгородщине и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино. Они заявили, что уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

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