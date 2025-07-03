Российские дроны атаковали Одессу: попадание в многоэтажку, среди раненых - дети (фото, видео)

В ночь на 3 июля в Одессе раздались взрывы - в городе действовала воздушная тревога из-за атаки вражеских беспилотников. Впоследствии стало известно, что один из ударов повредил девятиэтажный жилой дом. В результате обстрела четыре человека получили ранения, еще пятьдесят жителей пришлось эвакуировать.

Об этом сообщают " Общественное ", городской глава Одессы Геннадий Труханов, глава Одесской ОВА Олег Кипер, " Думская ", ГСЧС. Около 2:23 в городе и области была объявлена тревога из-за угрозы дронов-камикадзе. Уже через полчаса мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к горожанам с призывом не покидать укрытий, ведь над городом работали ударные беспилотники. Через несколько минут очевидцы услышали взрывы.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что, несмотря на работу противовоздушной обороны, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов. Все экстренные службы были немедленно вовлечены в ликвидацию последствий атаки.

Ближе к утру стало известно, что одна из одесских многоэтажек испытала серьезные разрушения. На месте работал оперативный штаб. Спасатели вывели с верхних этажей пятерых человек, среди которых двое детей. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, троих госпитализировали.

Мэр отметил, что один из подъездов дома пострадал настолько, что находиться в нем пока опасно. По данным ГСЧС, из пострадавшего здания эвакуировали полсотни человек. Обследование объекта продолжается.

Напомним, армия РФ атаковала Харьковщину дронами.