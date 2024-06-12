Российские ракеты ударили по жилому сектору в Кривом Роге: есть погибшие и раненые (видео)

Российские оккупанты в среду, 12 июня, обстреляли Кривой Рог. В результате вражеской атаки известно по меньшей мере о шести погибших и 11 раненых.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook. Он выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Президент отметил, что на месте работают соответствующие службы. Спасательные работы продолжаются, поэтому информацию о пострадавших еще будут уточнять.

По состоянию на 19:22 количество погибших увеличилось до 9, ранены 29 человек, среди них 5 – дети.

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По состоянию на 18:23 известно о восьми погибших и 21 раненом в результате ракетного удара. Среди раненых двое детей. Еще четыре человека считаются без вести пропавшими.

Напомним, 25 марта россия атаковала Киев двумя баллистическими ракетами.

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