российские войска ночью атаковали юг Украины 'шахедами': есть попадание в дома и предприятие в Одессе и Кривом Роге (видео и фото)

В ночь на 25 января российские боевики выпустили по Украине 14 ударных БПЛА Shahed-136/131. Враг атаковал с территории Приморско-Ахтарска и из оккупированного Крыма. Также россияне выпустили мыс четыре зенитных управляемых ракеты С-300 из Белгородской области по Харькову, еще одна ракета летела из оккупированной Донбасса.

Как сообщили в воздушных силах ВСУ, 11 шахедов были уничтожены в пределах Одесской и Николаевской областей. Однако несколько шахедов и их обломков повредили дома и предприятия в Одессе.

В Силах обороны Юга проинформировали, что в результате вражеской атаки ранены 6 человек.

"Враг применял уже испытанные тактические уловки - заходил с акватории моря на низких высотах, прибегал к сложным маневрированиям. К сожалению, сбитые дроны по инерционной траектории долетали до жилых кварталов. Один из них, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку пожар. Повреждены несколько квартир, один человек получил ожоги, госпитализирован", – говорится в сообщении.

Один из сбитых БПЛА пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города. В этом же ЖК упал еще один БПЛА. "Взрывная волна нанесла много повреждений остеклению окрестных домов, дотла выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько избиты. Четыре человека получили ранения, им оказана помощь на месте", — добавили в СОПУ.

Зафиксировано попадание шахеда в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы.

Этой ночью оккупанты атаковали и Днепропетровщину. Из-за попадания на одном из предприятий есть разрушения. Там загорелось здание.

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