російські війська вночі атакували південь України ''шахедами'': є влучання в будинки та підприємство в Одесі і Кривому Рогу (відео та фото)

У ніч на 25 січня російські бойовики випустили по Україні 14 ударних БПЛА Shahed-136/131. Ворог атакував з території Приморсько-Ахтарська та з окупованого Криму. Також росіяни випустили мис чотири зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгородської області по Харкову, ще одна ракета летіла з окупованої Донеччини.

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Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, 11 шахедів були знищені у межах Одеської та Миколаївської областей. Однак кілька шахедів та їхніх уламків пошкодили будинки та підприємства в Одесі.

У Силах оборони Півдня поінформували, що внаслідок ворожої атаки поранено 6 людей.

"Ворог застосовував вже випробувані тактичні хитрощі - заходив з акваторії моря на низьких висотах, вдавався до складних маневрувань. На жаль, збиті дрони за інерційною траєкторією долітали до житлових кварталів. Один з них, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки, госпіталізована", – йдеться у повідомленні.

Один зі збитих БПЛА пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста. У цьому ж ЖК впав ще один БпЛА. "Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень скління навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито. Чотири людини отримали поранення, їм надано допомогу на місці", – додали у СОПУ.

Зафіксовано влучання шахеда у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси.

Цієї ночі окупанти атакували й Дніпропетровщину. Через влучання на одному з підприємств є руйнування. Там зайнялася будівля.

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