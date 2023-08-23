российский вертолет Ми-8 потерял ориентир и приземлился в Полтаве: экипаж не выжил - источник

В Полтаве на аэродроме приземлился российский вертолет Ми-8, экипаж которого потерял ориентир в пространстве. Из экипажа никто не выжил.

Такую информацию распространил российский авиаблогер-пропагандист Илья Туманов в своем телеграм-канале Fighterbomber. Он является капитаном русских воздушных сил.

Он утверждает, что вертолет Ми-8 ВКС РФ, пропавший с радаров несколько недель назад, сел на аэродроме Полтавы. По его словам, причины этого инцидента неизвестны, возможно, была "утрачена связь с землей". Экипаж, когда понял, куда посадил Ми-8, пытался взлететь, но его "расстреляли".

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"Экипаж по каким-то причинам потерял ориентировку и пересек границу. Возможно была "радиогра" со стороны хо*лов, возможно отказ навигации, а дешманские GPSки там не работают уже давно. Попытки восстановить ориентировку закончились безрезультатно. Увидели с воздуха аэродром и совершили на нем посадку "Аэродром оказался аэродромом Полтава Украина. Поняв куда сели, попытались взлететь, но были расстреляны в вертолете на земле. Бортовой и правок примерно 200, командир 300", — написал Туманов.

Отметим, официально в Украине подобный инцидент не комментировали. Он также кажется сомнительным, поскольку воздушное пространство над Украиной закрыто и такое воздушное цельное могло беспрепятственно залететь в Полтаву, которая в 120 км от ближайшей границы с россией.

Напомним, 23 августа ночью Москву атаковали беспилотники. Есть попадание в комплекс "Москва-Сити".

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