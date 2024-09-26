россия 5 часов атаковала шахедами Киев: повреждены дома и автомобили (фото)

В ночь на 26 сентября в Киеве и области раздавались взрывы. Россия запустила до двух десятков БПЛА по столице, работало ПВО.

Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что целью врага стало гражданское население и инфраструктура столицы.

"Силы противовоздушной обороны зафиксировали, что всего в направлении столицы следовало более полутора десятков вражеских беспилотников. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась в течение 5 часов", – сообщил он.

Читайте также: РФ совершила авиаудар по Сумам: есть погибшие, среди раненых - дети (фото)

По данным Попки, расчеты ПВО сбили с десяток дронов.

Последствия атаки БПЛА в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv Последствия атаки БПЛА в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv

Последствия атаки БПЛА в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv Последствия атаки БПЛА в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv

Последствия атаки БПЛА в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv Последствия атаки БПЛА в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv

"По данным оперативного возведения, в результате этой атаки в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме. Кроме того, повреждено около 20 автомобилей. Также обломки упали на территории детского сада", – добавил он.

В ГСЧС показали последствия атаки дронов по столице.

"В Печерском районе столицы в результате атаки вражеского беспилотника произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже жилой пятиэтажки с последующим горением. Пожар ликвидирован. Также, еще в четырех жилых домах повреждены окна и около 20 припаркованных у дома автомобилей", — добавили спасатели.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в эту ночь россия выпустила по Сумщине две ракеты неустановленного типа из Белгородской обл., Одесскую область враг атаковал четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. По н.п. Украины было выпущено 78 ударных БпЛА типа Shahed.

Благодаря работе расчетов ПВО были сбиты четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА.

Напомним, 22 сентября россия атаковала Запорожье шестью КАБами.

24 сентября российские войска бомбили Харьков и попали в многоэтажки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!