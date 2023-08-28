Россия атаковала Полтавщину и Кривой Рог: повреждена промышленная и жилая инфраструктура, есть погибшие

Оккупанты обстреляли Полтавщину и Кривой Рог 28 августа. У первой был прилет в промышленную инфраструктуру, а во второй – в жилую.

Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили главы областных военных администраций.

По словам главы Полтавской ОВ Дмитрия Лунина, враг попал в промышленный объект на территории региона.

Два человека погибли и двое пострадавших в результате атаки россиян по промышленному объекту Полтавщины

Еще о местонахождении двух человек пока неизвестно. Продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Также полностью разрушен производственный цех.

По Днепропетровщине утром 28 августа враг применил тактическую авиацию, попав по Кривому Рогу.

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Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате вражеской атаки в городе разрушены два дачных дома, еще пять получили повреждения. Кроме того, занялось хозяйственное сооружение.

"Прошло без погибших и пострадавших. Последствия удара уточняются", - добавил он.

Напомним,в Киевской области обломки сбитой крылатой ракеты повредили 10 домов, травмированы два человека.

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