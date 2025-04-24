Россия атаковала Украину: в Киеве 9 погибших и десятки раненых, Харьков подвергся атакам дронов (фото, видео)

Вечером 23 апреля российские войска приступили к новой волне воздушных атак по Украине, сначала запустив ударные беспилотники, а уже ночью 24 апреля — крылатые ракеты типа "Калибр". Под огнем оказались столица, большие города на востоке и юге страны.

Киев и Киевская область Около 23:40 было зафиксировано появление вражеских дронов над регионом. Воздушная тревога быстро переросла в громкие взрывы в столице, раздавшиеся уже после полуночи. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, противовоздушная оборона активно отрабатывала цели. По предварительным данным, в результате массированной атаки на Киев погибли по меньшей мере девять человек, еще 63 пострадали, из них 42 госпитализированы, включая шесть детей. По утрам, под завалами могли оставаться еще двое детей.

Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС

Харьков Город пережил сложную ночь. Первые взрывы прогремели после часа. Мэр Игорь Терехов сообщил о серии ракетных ударов — их было минимум семь. Значительные разрушения получили жилые дома в Новобаварском и Основянском районах. В нескольких многоэтажках выбило окна, пострадали и частные дома. Сообщается, что по меньшей мере два человека получили ранения. Всего за ночь Харьков подвергся 24 атакам — в том числе 14 беспилотников и 10 ракет. Разрушения затронули жилые дома, школы, поликлиники, предприятия и даже футбольное поле в жилом районе.

Читайте также: Армия РФ атаковала Днепр дронами: есть погибшие и раненые, среди них - дети (фото)

Укрзализныця В результате атаки пострадали два работника — проводник в Житомире и машинист в Киеве. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Кроме того, повреждены инфраструктурные объекты на столичных железнодорожных станциях и в Харьковской области.

Полтавщина В Миргородском районе обломки ракеты повлекли за собой разрушение хозяйственного здания и автомобиля. О человеческих жертвах не сообщается.

Житомирщина В результате обстрела загорелись частные гаражи и были повреждены окна в многоэтажке. Пожар удалось потушить. Один спасатель получил ранение во время повторного удара, также уничтожены четыре единицы техники ГСЧС.

Хмельницкая область В области два человека получили незначительные ранения — мужчина с травмой ноги и девочка с порезом стеклом. Оба находятся в удовлетворительном состоянии.

Николаев В полночь в городе раздался взрыв, предшествовавший воздушной тревоге, объявленной по всей области.

Запорожье В несколько этапов в течение ночи в регионе работала противовоздушная оборона. О жертвах не сообщалось.

Днепропетровщина В Павлограде фиксировали взрывы по меньшей мере дважды — около часу ночи и после трех. Обстрелы вызвали новые тревожные волны в регионе.

Украина продолжает отражать массированные атаки, в то же время спасательные службы оперативно реагируют на многочисленные последствия обстрелов по всей стране.

Напомним, утром 18 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, применив баллистические ракеты с кассетной боевой частью. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек, количество раненых превысило 60.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!