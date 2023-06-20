Россия атаковала всю Украину дронами: ПВО уничтожило 32 из 35 Shahed, есть попадание

Силы противовоздушной обороны уничтожили предварительно 28 из 30 вражеских беспилотников типа "Шахед", которые ночью 20 июня атаковали территорию Украины. Есть попадания во Львове и Запорожье.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook

"Ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине.

Предварительно 28 "Шахедов" из 30 запущенных врагом – уничтожены".

Также, по данным Генштаба, по Запорожью и его окрестностям оккупантами было применено 7 ракет "С-300".

Информация о последствиях ракетного удара уточняется.

Во время воздушной атаки на Львов ночью 20 июня противник предварительно попал в объект критической инфраструктуры, люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

"Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар", – сказал Козицкий.

Также, оккупанты ночью 20 июня совершили массированную воздушную атаку на Запорожье и пригород, повреждены коммуникации и частное имущество, обошлось без жертв.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram.

"Запорожье и пригород всколыхнула очередная коварная массированная атака врага.

Мишенями рашистов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха. К счастью, информация о пострадавших людях не поступала", – сказал Малашко.

Напомним, Залужный показал, как воины из 128-й бригады освобождали Пятихатки от врага.

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