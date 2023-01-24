россия готовится "отрезать" Донбасс и зайти с юга: в ГУР рассказали о подготовке Украины

Заместитель начальника разведки при Минобороны Вадим Скибицкий рассказал о предстоящем возможном наступлении россиян. Ранее он уже давал оценку по срокам окончания войны в Украине.

Об этом представитель ГУР рассказал в интервью Укринформ. Говоря о возможном направлении активного наступления с юга он отметил, что все будет зависеть от ситуации на Донбассе.

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“Все будет зависеть от ситуации в Донецком, Луганском направлениях. Это связанные вещи. Возможны отвлекающие маневры, отвлекающие удары, это может быть развитие успеха, на который они рассчитывают на Донецком направлении. Но у нас достаточно информации для анализа и определения возможного характера действий противника", - отметил он.

Скибицкий подчеркнул, что у ВСУ есть силы для ответного удара.

“Партнеры надают нам вооружение, они понимают сложность ситуации", - рассказал он.

Он также успокоил украинцев, говоря о численности российского армии. Он подчеркнул, что главное не пугать цифрами в 300 тысяч, а говорить о мотивации и обеспечении оккупантов необходимым вооружением.

“Те, которые стоят на первой линии, воевать не хотят, не хотят идти в наступление, многие пытаются себя покалечить или получить легкое ранение, чтобы уже не возвращаться на фронт. Большинство говорит, что как только закончится контракт, покинет позицию и уйдет домой", - рассказал он.

Представитель разведки также еще раз подтвердил дату возможного масштабного наступления россии.

По его словам, вероятность вторжения состоится в ближайшие два месяца.

“Я вам сказал прогноз, касающийся ближайших двух месяцев, это реально. О полном переломе в войне сегодня говорить еще рано, но признаки того, что ситуация будет меняться, есть", - резюмировал он.

Что известно о ситуации на Донбассе

россия вопреки агрессивным заявлениям не смогла захватить Донецкую область до начала осени: прогресс ее войск на Донбассе с начала июля.

В ходе контратаки с 6 до 12 сентября армия Украины освободила как минимум 300 населенных пунктов Харьковской области, а также некоторые в Донецкой.

В октябре движение ВСУ в Донецкой области продолжилось, перейдя затем и на Луганскую. Одной из наиболее существенных побед Украины в этой операции называют возврат под контроль Украины Изюма и Лисичанска.

Главной горячей точкой по-прежнему остается Бахмут. За прошлые сутки ВСУ отбили атаки на Бахмут и еще пять точек на пути к нему – Красную Гору к северу; Соль, Раздоловку и Белогоровку северо-восточнее; Клещиевку – чуть юго-западнее от него.

Агрессор продолжает обстреливать из артиллерии, минометов и танков населенные пункты на Бахмутском направлении, а также Авдеевском.

Напомним, что ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что россия не изменит свою тактику ведения боя. По его мнению, оккупанты будут вторгаться через границу.

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