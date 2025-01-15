Россия не откажется от своих целей в войне против Украины - ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявляют, что президент РФ Владимир Путин не намерен идти на компромиссы для мирных переговоров и продолжает придерживаться целей, направленных на ликвидацию украинской государственности. "Кремль остается приверженным первоначальным целям своего вторжения: уничтожение украинской государственности, устранение действующей власти в Украине, демилитаризация страны и запрет на будущее членство Украины в НАТО".

Советник президента РФ и бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью российскому изданию "Комсомольская правда" 14 января подчеркнул, что Россия не рассматривает возможность возвращения ни одной оккупированной территории Украины. Об этом сообщает ISW.

Он также заявил, что проведенные Россией псевдореферендумы в сентябре 2022 года якобы легитимируют оккупацию Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. По его мнению, международное признание этих аннексий должно стать неотъемлемым условием любого мирного соглашения.

Патрушев подчеркнул, что все поставленные Путиным цели, объявленные еще 23 февраля 2022 г., остаются неизменными. Это касается "демилитаризации" и "денацификации", фактически означающих разрушение обороноспособности Украины и замену ее действующей власти на пророссийский режим.

"Цель Путина – демонтаж НАТО и установление контроля над Украиной. ISW не выявил никаких признаков готовности Путина отказаться от этих целей в предстоящих переговорах".

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Российские власти продолжают отрицать существование украинской идентичности и государственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 14 января, назвал Украину "страной, которая сейчас так называется", стремясь дискредитировать ее суверенитет.

Патрушев также подчеркнул "братские" связи между Украиной и Россией, отвергая идею об отличии культурных и исторических идентичностей двух народов.

"Кремль продолжает информационную кампанию, направленную на то, чтобы представить украинцев и россиян как одну нацию. Эта риторика преследует цель взорвать поддержку Украины Западом и заставить согласиться с тем, что украинская независимость не имеет права на существование".

Напомним, в команде Трампа рассказали, когда могут завершить войну в Украине.

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