Россия обстреляла Украину дронами, крылатыми и противокорабельными ракетами: взрывы раздавались в нескольких областях, в Одессе попали по кладбищу (фото, видео)

В ночь на 19 июля Россия совершила комбинированную атаку на Украину, применив ракеты разных типов и дроны. По Одещине оккупанты выпустили крылатые ракеты "Калибр", в областном центре раздались взрывы.

По враждебным целям работала ПВО. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер призвал людей оставаться в укрытиях.

"Не подходите к окнам, не снимайте и не выкладывайте работу сил ПВО!" – написал Кипер.

Кроме того, по сообщениям мониторинговых каналов, в Одесской области могли быть применены ракеты типа Р-800 "Оникс", выпущенные из БРК "Бастион".

Также, Одещина была атакована "Шахедами" и ракетами Х-22 из бомбардировщиков Ту-22м3.

В Херсоне, предварительно, есть попадание "Шахедов".

В Харькове ПВО работала по дронам-камикадзе Shahed.

По Запорожью россияне запустили ракеты С-300. Там раздались взрывы.

Ближе к 5 утра ударные дроны Shahed достигли Киевщины. В регионе работала ПВО, сообщили в Киевской ОВА.

Атака дронами была безрезультатной: на подлете в ПВО уничтожила все вражеские дроны.

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Также атаки дронов-камикадзе подверглась Житомирщине.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По предварительной информации, в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств.

Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Пока информации о наличии жертв нет, информация о масштабах повреждений уточняется.

Напомним, в ночь на 18 июля враг атаковал южные области Украины крылатыми ракетами "Калибр" и иранскими дронами Shahed-136.

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